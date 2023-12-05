Лавров: сотрудничество прикаспийских стран способствует укреплению безопасности в Евразии

По словам главы МИД РФ, также оно способствует обеспечению стабильности и устойчивого развития

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Практическое сотрудничество прикаспийских государств способствует обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

"Углубление практического сотрудничества прикаспийских государств актуально и в более широком плане - я имею в виду в контексте формирования многополярного мироустройства, укрепления позиций новых центров мирового развития, - отметил глава МИД РФ. - И в данном контексте совместная работа стран Каспия вносит заметный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве Евразийского континента".