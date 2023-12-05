Патрушев обсудил с коллегой из Мьянмы меры по пресечению производства наркотиков

Стороны также уделили отдельное внимание взаимодействию по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе визита в Мьянму провел встречу с министром внутренних дел этой страны Я Пьи.

Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, в ходе беседы были "обсуждены меры по пресечению производства наркотиков". Отмечается, что "стороны выразили заинтересованность в обмене оперативно значимой информацией о лидерах и активных участниках наркогруппировок, маршрутах и способах транспортировки запрещенных веществ".

Кроме того, отдельное внимание в ходе общения было уделено взаимодействию по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств с акцентом на обеспечение правопорядка и законности, антитеррористические меры, анализ каналов и источников финансирования террористических организаций.

Среди других тем, которые были затронуты на российско-мьянманских консультациях по безопасности, - противодействие теневой экономике, решение вопросов продовольственной и энергетической безопасности, обеспечение внутренней стабильности в Мьянме, защита суверенитета этой страны.

Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам международной повестки дня, добавили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.