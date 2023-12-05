Володин заявил, что мужество советских солдат под Москвой в 1941 году изменило ход истории

Председатель Госдумы сравнил происходящее сейчас на Украине с событиями тех лет, отметив, что "фашизм и нацизм снова подняли голову"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мужество советских солдат в ходе контрнаступления против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году изменило ход истории в целом. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты.

"У нас сегодня день особый - день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой, 82 года назад наши войска перешли в контрнаступление", - сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, это событие "изменило ход истории в целом". "Если бы не наши солдаты и офицеры, не их мужество, сегодня мир мог быть другой. Трагедия, состоявшаяся в тот период времени в результате нападения фашистской Германии на страны Европы, а затем на мирный Советский Союз, на наших граждан, привела к огромным жертвам", - добавил он.

Володин сравнил происходящее сейчас на Украине с событиями тех лет, отметив, что "фашизм и нацизм снова подняли голову". "Это произошло во многом из за того, что кто то не сделал выводы из истории Второй мировой войны", - отметил парламентарий. По его мнению, солдаты РФ сейчас "борются с коричневой чумой, только уже XXI века". "Поэтому подвиг наших солдат в 1941 году под Москвой должен быть увековечен, мы об этом должны помнить", - подчеркнул политик.

5 декабря в России ежегодно отмечается День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Московская битва 1941-1942 годов включала оборонительные и наступательные операции советских войск. Рабоче-крестьянская Красная армия отразила наступление группы немецких армий "Центр" на московском направлении (30 сентября - 5 декабря 1941 года), провела контратаку (5 декабря 1941 года - 7 января 1942 года) и начала общее наступление на основных стратегических направлениях.