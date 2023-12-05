Лавров рассчитывает, что подписанная с Ираном декларация позволит преодолеть санкции США

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон и его союзники подменили дипломатию ограничениями

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Подписанная Россией и Ираном декларация позволит преодолеть санкции, которыми Соединенные Штаты Америки и их союзники подменили дипломатию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он.

Лавров также добавил, что в ходе переговоров планируется обмен мнениями "по актуальной двусторонней и региональной проблематике". "У нас традиционно обширная повестка дня", - подчеркнул министр.