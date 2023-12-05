Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом ОАЭ

Президент России совершит рабочие визиты 6 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочих визитов 6 декабря встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

В Эр-Рияде, проинформировали в Кремле, российский лидер обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии "вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах". Также планируется обмен мнениями "по вопросам региональной и международной повестки дня".

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на повестке дня визитов также будет тема нефти. Он указывал, что такие обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК +, но главы государств также обсудят эту тему. Представитель Кремля также отмечал, что визит Путина в обе страны состоится "фактически за одни сутки".

Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Тогда президент РФ посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где провел переговоры с главами этих государств.