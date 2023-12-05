Путин обсудит палестино-израильское урегулирование в ОАЭ и Саудовской Аравии

Как подчеркнул помощник главы российского государства Юрий Ушаков, к реальному урегулированию следует приступать после достижения перемирия и обмена пленными

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря будет обсуждать обострение палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что к реальному урегулированию следует приступать после достижения перемирия и обмена пленными.

"Сейчас главное - добиться долгосрочного перемирия, потому что вот эти "осколочные" перемирия тоже полезны, но все-таки мы бы хотели, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, произошел полностью обмен пленными и задержанными и затем уже можно было бы в более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования конфликта", - сказал представитель Кремля. "Очевидно, прежде всего, будем об этом говорить сейчас", - уточнил он. Таким образом Ушаков ответил на вопрос, заинтересована ли Россия выдвинуть свой план для палестино-израильского урегулирования.

6 декабря Путин нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. "Важно будет поговорить не только о двусторонних делах, но и посмотреть на развитие ближневосточного конфликта", - сказал представитель Кремля про переговоры с ОАЭ. По его словам, на переговорах в Саудовской Аравии будет затрагиваться "обстановка на Ближнем Востоке, непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта".

Ушаков обратил внимание на то, что "принципиальная позиция России хорошо известна". "Страны, которые мы посещаем, находятся непосредственно в регионе, порой лучше нас чувствуют, как и куда развивается ситуация, поэтому и для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что во время переговоров в Саудовской Аравии среди других возможных тем могут быть урегулирование ситуации в Сирии, в Йемене, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива. "Россия придает важное значение поддержанию политического диалога с королевством в интересах сохранения мира и безопасности на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки", - заверил помощник российского лидера.