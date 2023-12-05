Визит Мадуро в Москву запланировали на декабрь

Конкретные даты будут названы в ближайшие дни, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву планируется на декабрь, но конкретные даты будут названы в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока нельзя назвать дату. Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, а конкретные даты, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - сказал представитель Кремля.

Ушаков не исключил, что Мадуро захочет посетить и другие российские города, но отметил, что "это предмет переговоров".

"Декабрь - тяжелый месяц, в том числе и с точки зрения различных внутриполитических дел и событий [у Путина], тем не менее сюда вписались и важные международные контакты", - заметил представитель Кремля.