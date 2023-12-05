5 декабря, 12:31,
обновлено 5 декабря, 12:34
Военная операция на Украине

Ушаков сообщил, что Путин обсудит Украину во время ближайших международных контактов

Помощник главы российского государства считает, что зарубежным коллегам будет важно выслушать оценки президента РФ по развитию ситуации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, у которого в ближайшие дни пройдет серия международных контактов, будет обсуждать тему украинского конфликта, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в планах Путина - "обсуждение региональных конфликтов". "Когда я упомянул о региональных конфликтах, то, помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно", - отметил Ушаков. Он считает, что зарубежным коллегам "будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации". При этом помощник российского лидера уточнил, что это обсуждение "не имеет никакого отношения к встрече в Джидде", когда в августе в этом саудовском городе прошли консультации по урегулированию украинского кризиса.

6 декабря президент РФ нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Эр-Рияд на различных уровнях заявлял о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 

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