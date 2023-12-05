Ушаков сообщил, что Путин обсудит Украину во время ближайших международных контактов

Помощник главы российского государства считает, что зарубежным коллегам будет важно выслушать оценки президента РФ по развитию ситуации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, у которого в ближайшие дни пройдет серия международных контактов, будет обсуждать тему украинского конфликта, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в планах Путина - "обсуждение региональных конфликтов". "Когда я упомянул о региональных конфликтах, то, помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно", - отметил Ушаков. Он считает, что зарубежным коллегам "будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации". При этом помощник российского лидера уточнил, что это обсуждение "не имеет никакого отношения к встрече в Джидде", когда в августе в этом саудовском городе прошли консультации по урегулированию украинского кризиса.

6 декабря президент РФ нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Эр-Рияд на различных уровнях заявлял о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.