Ушаков заявил, что международные блиц-контакты Путина будут сигналом мировому сообществу

Также эти контакты, по словам помощника главы российского государства, станут "концентрированным выстрелом" во внешней политике Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие полтора дня проведет краткие, но важные международные контакты, которые, по оценке помощника главы российского государства Юрия Ушакова, станут "концентрированным выстрелом" во внешней политике Москвы и "сигналом международному сообществу".

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил слова российского лидера на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 4 декабря о том, что Россия будет вести активную внешнюю политику, причем эта активность будет нарастать, а не уменьшаться. "Показательно то, что мы планируем на декабрь", - считает Ушаков. Среди планов в международном графике Путина он назвал визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря, рабочий визит в Москву 7 декабря президента Ирана Эбрахима Раиси, а также визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро, саммит Евразийского экономического союза 25-26 декабря и традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

"Что касается визитов в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию и приема в Москве Раиси, то это весьма актуальные и крайне важные контакты", - уверен Ушаков. По его словам, "они важны как с точки зрения дальнейшего развития и укрепления дружественных связей с этими тремя странами, так и в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке в связи с палестино-израильским противостоянием, в связи с разразившейся гуманитарной катастрофой".

Он также обратил внимание на то, что "и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и Иран получили приглашения стать членами БРИКС с 2024 года". "В 2024 году в этом объединении председательствует Россия, и предстоит вполне логично обсудить вопрос о том, как российскому председательству обеспечить плавное подключение этих трех стран ко всем сферам деятельности БРИКС", - констатировал помощник российского лидера. "А эта деятельность, активность этого объединения, его роль в мировых делах несомненно возрастает, это всем очевидно", - заметил он.

"Такой концентрированный выстрел мы проводим, это весьма важно и весьма значимо", - охарактеризовал Ушаков предстоящие переговоры Путина с руководителями Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирана. "Такие блиц-контакты у нашего президента, они достаточно короткие, но, несомненно, очень важные", - заметил представитель Кремля. "Три мощнейших международных события за полтора дня проводятся, мощный выстрел, это будет полезно и с точки зрения развития наших отношений с этим тремя государствами, и с точки зрения соответствующих сигналов международному сообществу", - добавил представитель Кремля.