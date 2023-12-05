Путин угостит Раиси обедом в Кремле

Переговоры президентов России и Ирана будут продолжительными, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси планируются на вторую половину дня 7 декабря в Кремле. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отметив, что ожидается продолжительная беседа руководителей двух стран.

"Предполагаем начать рабочий визит [Раиси], переговоры в Кремле в 16:00 мск, в начале будет достаточно продолжительная беседа двух президентов", - сказал представитель Кремля. Он сообщил, что пока не известно точное время прибытия президента Ирана в Москву.

По словам Ушакова, в этом разговоре примет участие также по несколько представителей делегаций РФ и Ирана. "Формат примерно один плюс четыре", - уточнил он. Помощник российского лидера добавил, что "президенты в начале переговоров сделают заявления, охарактеризуют состояние дел в двусторонних отношениях, обозначат основные пункты переговоров".

Представитель Кремля сказал, что затем "состоятся переговоры в формате рабочего обеда". Ушаков добавил, что "по итогам члены делегаций будут информировать журналистов".