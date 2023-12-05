Путин примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ 25 и 26 декабря

В частности, в рамках саммита лидеров ЕАЭС будет подписано соглашение о зоне свободной торговли с Ираном

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ планирует принять участие в намеченном на 25 декабря в Санкт-Петербурге Высшем Евразийском экономическом совете, на котором будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС) и Ираном. На 26 декабря намечено участие Путина в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"В Петербурге 25 декабря будет проведено заседание Высшего Евразийского экономического совета. И в привязке к этому также состоится традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ. Эти два мероприятия займут соответственно, два дня: 25 декабря и 26 декабря", - сказал он.

При этом в рамках саммита лидеров ЕАЭС будет подписано соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. "Такой документ готовится, и я могу вам заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕАЭС. Ну и в том числе, конечно, документ будет иметь значение и для наших двусторонних связей. Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита или в ходе саммита его подпишем", - сказал Ушаков.