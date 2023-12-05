Мишустин: в РФ в 2023 году производство бронетанкового вооружения выросло втрое

Как добавил премьер-министр, производство беспилотников увеличилось вдвое

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Производство бронетанкового вооружения в России в 2023 году выросло в трое, беспилотников - вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

"За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки - более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам - в два [раза], а по автомобилям - почти втрое", - сказал он.