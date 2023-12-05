Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию вокруг сектора Газа

Также Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян рассмотрели перспективы возвращения к иранской ядерной сделке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию вокруг сектора Газа и перспективы возвращения к иранской ядерной сделке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Министры встретились в рамках визита Абдоллахияна в Москву для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Министры обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

Главы МИД также обсудили двусторонние отношения и расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-иранских отношений. Условлено о продолжении тесных контактов", - сообщили в министерстве.

"Свидетельством готовности двух стран к наращиванию координации усилий по преодолению незаконного санкционного давления стало подписание министрами иностранных дел российско-иранской декларации о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", - резюмировали в МИД РФ.