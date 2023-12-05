Заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству пройдет 13 декабря по ВКС

Утвердить состав российской делегации для участия в предстоящем мероприятии поручено вице-премьеру РФ, председателю российской части комиссии Татьяне Голиковой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился провести 24-е заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 13 декабря в формате видео-конференц-связи (ВКС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить состав российской делегации для участия в предстоящем мероприятии поручено вице-премьеру РФ, председателю российской части комиссии Татьяне Голиковой. Обязанности по обеспечению организации и материально-технического оснащения заседания возложены на Управление делами президента РФ, Минобрнауки и МИД РФ.