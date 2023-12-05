Путин провел встречу с губернатором Ставропольского края

Глава региона Владимир Владимиров доложил президенту о начале производства космических спутников, первый из которых "улетает в декабре"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в завершение рабочей поездки в Ставропольский край встретился с губернатором региона Владимиром Владимировым.

"Как дела?" - спросил он у главы региона в начале встречи.

Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, а также подробно рассказал о стенде региона на выставке-форуме "Россия". В частности, он проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметив, что край занимает первое место в России по производству помидоров.

Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них "улетает в декабре". Владимиров подчеркнул, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.

Помимо этого, глава региона попросил президента поддержать расширение центра "Машук", обосновав это тем, что он пользуется большой популярностью у туристов. Губернатор края также подробно рассказал Путину, как развивался и застраивался центр.

По словам Владимирова, первыми образовательный центр посетили учителя Донбасса в августе 2022 года. Образовательный центр работает круглогодично, но уже не справляется с возникшим спросом. "Очень востребован сегодня, занят на 100%. <...> Очень большая просьба - поддержать расширение в два раза нашего "Машука". Земельный участок выделили, в феврале заканчиваем проектирование", - сказал он во время встречи, добавив, что при расширении центра планируется оборудовать на его территории собственный бювет с минеральной водой.