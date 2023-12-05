Слуцкий призвал США думать о способах возмещения экономике России и Ирана

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал декларацию РФ и Ирана важнейшим шагом на "пути консолидации против произвола коллективного Запада и гегемонии доллара"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вашингтону следует начать думать о способах возмещения странам, включая Россию и Иран, чья экономика пострадала из-за американских санкций. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя декларацию России и Ирана о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер.

"Вашингтону пора начинать думать не о том, где взять деньги на помощь Украине (которых уже нет), а о способах возмещения России, Ирану, да и странам Европы, экономика которых оказалась на спаде из-за той же американской санкционной дубины", - написал он.

По его словам, декларация РФ и Ирана является важнейшим шагом на "пути консолидации против произвола коллективного Запада и гегемонии доллара". Также Слуцкий выразил уверенность, что такие соглашения могут быть заключены с другими государствами глобального большинства.

"Бездумная политика санкций США и ЕС заложила большую мину под Бреттон-Вудскую систему. Все односторонние рестрикции обязательно больно ударят бумерангом по их инициаторам, говорил об этом не один раз", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на двусторонних переговорах в Москве подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям. Как отметил Лавров, декларация позволит преодолеть санкции, которыми Соединенные Штаты Америки и их союзники подменили дипломатию.