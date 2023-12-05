Посольство РФ: русофобы не понимают рисков втягивания США в конфликт на Украине

В дипмиссии добавили, что "местные ястребы стремятся возродить угасающий интерес американских граждан к событиям на востоке Европы"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американские русофобы не понимают рисков дальнейшего втягивания Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в США.

"Обратили внимание на статью в издании Foreign Affairs с высказываниями американских отставников и военных экспертов о необходимости "уничтожения" киевским режимом Крымского моста. Публикация, состряпанная местными псевдоаналитиками, включая бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, поражает своим безумием и цинизмом", - отметили российские дипломаты.

"Настойчивые советы Киеву вести массированные обстрелы российской гражданской инфраструктуры с применением переданных Вашингтоном боеприпасов ATACMS в очередной раз подтверждают тотальное непонимание русофобами катастрофических рисков дальнейшего втягивания Соединенных Штатов в конфликт. При этом здесь активно подталкивают Берлин к предоставлению украинским неонацистам дальнобойных ракет Taurus, которые, мол, еще лучше подходят для достижения указанной цели. Очевидно, что местные ястребы стремятся возродить угасающий интерес американских граждан к событиям на востоке Европы, - добавили в российской дипмиссии. - Особенно - с учетом провалившегося "контрнаступления" ВСУ, тщательно готовившегося западными кураторами".

Российские дипломаты потребовали от редакции издания объяснений по поводу публикации. "Подчеркиваем, что свобода слова не может служить оправданием для терроризма и убийства людей. Журнал Foreign Affairs разрывает в хлам свою репутацию, предоставляя трибуну столь одиозным персонажам. Ожидаем объяснений от редакции, насколько опубликованный материал отражает позицию этого некогда авторитетного издания, а также осуждения террористических призывов американскими властями", - подчеркнули в посольстве.