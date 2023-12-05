Госдума прекратила полномочия депутата от КПРФ Блоцкого

Палата приняла это решение "на основании его письменного заявления"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции КПРФ Владимира Блоцкого.

Согласно документу, палата постановила "считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича" с 4 декабря "на основании его письменного заявления".

Как сообщил ранее ТАСС первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, решение Блоцкого было согласовано с руководством партии, он продолжит работу с ней, сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства и укрепления международного сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки.

46-летний Блоцкий был избран по партийным спискам, поэтому решение о передаче его мандата примет партия. В Думе он занимал должность зампредседателя комитета по аграрным вопросам.

За 2021 год Блоцкий задекларировал самый высокий доход среди депутатов Госдумы - он составил порядка 3 млрд 520,9 млн рублей.