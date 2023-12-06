Путин приедет на переговоры в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Это первый визит президента РФ на Ближний Восток с 2019 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит сразу две страны Ближнего Востока - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Там у российского лидера состоятся двусторонние переговоры.

Фактически на оба визита и возвращение в Москву отведены одни сутки - на следующий день у президента РФ вновь запланированы крупные мероприятия. На Ближний Восток Путин не приезжал с начала пандемии - последний раз он был в этом регионе в 2019 году, когда тоже посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Но в других форматах контакты с арабскими странами идут постоянно.

Как отмечали в Кремле, первоочередным вопросом на каждой встрече будут двусторонние отношения. При этом не обойдут стороной и международные темы, в том числе палестино-израильский конфликт. Также Путин поделится с коллегами своими оценками насчет обстановки на Украине.

Еще один актуальный для всех пункт - сотрудничество в энергетике. Россия как участник формата ОПЕК+ постоянно координирует свои действия с другими лидерами нефтяного рынка. Совместные проекты с арабскими странами также реализуют "Газпром", "Новатэк". Представители энергетических компаний входят в состав российской делегации и будут подключены к переговорам.

Будет у визитов и неформальная часть: по традиции Путин привезет ближневосточным коллегам подарки. Четыре года назад российский лидер передал им белого и камчатского кречетов.

Первая часть поездки

Сначала Путин прилетит в Абу-Даби (ОАЭ). Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, "после официальной встречи в аэропорту и встречи во дворце [планируется] провести переговоры в составе делегаций". Далее глава российского государства и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщаются тет-а-тет.

В повестке переговоров - состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, актуальные международные проблемы с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке.

В Кремле отмечали, что двусторонние связи Москвы и Абу-Даби успешно развиваются: "сотрудничество носит комплексный, партнерский, плодотворный характер", а между лидерами налажен доверительный диалог. Ушаков обращал внимание, что экономические связи также расширяются.

"Объединенные Арабские Эмираты являются главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки в $9 млрд. И в этом году взаимодействие очень тоже хорошо развивается, по нашим подсчетам, за январь - сентябрь товарооборот прибавил 63% относительно прошлогодних показателей за тот же период", - приводил статистику помощник президента РФ.

Главы государств встретятся уже второй раз за этот год. В июне шейх Мухаммед приезжал на Петербургский международный экономический форум - ОАЭ были представлены на нем в почетном статусе страны-гостя.

Прибытие в Саудовскую Аравию

После этого Путин отправится в Эр-Рияд, где также проведет сначала переговоры на уровне делегаций, а затем - отдельную встречу с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Планируется, в частности, обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север - Юг.

Особое внимание уделят вопросам энергетики. Как отмечал Ушаков, "достаточно плотная российско-саудовская координация в формате [ОПЕК+] является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке". Также может быть упомянуто урегулирование ситуации в Сирии, в Йемене, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива.

С наследным принцем Саудовской Аравии Путин не виделся с 2019 года, но они регулярно общаются по телефону. Только за 2023 год они созванивались пять раз.

В целом же уровнем отношений с Эр-Риядом в Кремле также довольны. Двусторонний товарооборот в январе - сентябре вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,35 млрд. Среди перспективных направлений - сельское хозяйство, энергетика, в том числе и атомная, промышленность, инвестиционная и космическая сферы. Что касается сельского хозяйства, то около 70% товарооборота между двумя странами приходится на экспорт российской сельхозпродукции.

В состав российской делегации на эти два визита вошли глава МИД Сергей Лавров, первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители Роскосмоса и Росатома Юрий Борисов и Алексей Лихачев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин. Также в переговорах в расширенном составе в Абу-Даби и в Эр-Рияде примет участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.