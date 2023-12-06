Bloomberg: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Поездка демонстрирует растущую уверенность президента России в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на попытки изолировать его на мировой арене, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о провале усилий Вашингтона изолировать Москву. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его оценке, поездка говорит "о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене". Как отмечает агентство, экономика России сейчас находится в "более прочном положении", а Украина, поддерживаемая Вашингтоном, не видит военных успехов.

Российский лидер укрепляет связи с главами стран Персидского залива, а "долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", указывает Bloomberg.

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что Путин в ходе рабочих визитов 6 декабря встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В рамках переговоров с главой ОАЭ предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на повестке дня визитов также будет тема нефти. Он указывал, что такие обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК +, но главы государств также рассмотрят эту тему. Представитель Кремля также отмечал, что визит Путина в обе страны состоится "фактически за одни сутки".

Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Тогда президент РФ посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где провел переговоры с главами этих государств.