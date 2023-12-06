В постпредстве РФ при ООН надеются, что не все украинцы станут жертвами интересов США

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, в котором тот задал вопрос, как мог Вашингтон послать "десятки миллиардов нечестным олигархам" в Киеве

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что есть шанс, что не все украинцы будут принесены в жертву геополитическим русофобским интересам США.

"Воодушевляет слышать такие трезвые голоса в этой стране [в США]. Возможно, не все украинцы будут принесены в жертву коррумпированному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского и его западным сторонникам в тщетной погоне за геополитическими русофобскими интересами США", - написал он на своей странице в соцести X (ранее Twitter). Так дипломат прокомментировал новый выпуск программы американского тележурналиста Такера Карлсона, в котором ведущий задает вопрос, "как мог Вашингтон послать еще десятки миллиардов нечестным олигархам на Украине теперь, когда вся эта затея оказалась безрезультатной <...> и разрушительной катастрофой".

Ранее Полянский заявил, что США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли. По его словам, США выставили себя в глазах мира беспринципным сторонником националистического и неонацистского русофобского режима, который готов пожертвовать своими последними людьми в качестве пушечного мяса ради геополитических интересов другой страны.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, возможно, даже до следующего года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.