Дума может 7 декабря обратиться к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка

Докладывать по проекту постановления будут вице-спикер палаты Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 7 декабря обращении палат парламента к Организации Объединенных Наций (ООН), международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима. Это следует из повестки заседания совета Госдумы, опубликованной в думской базе данных.

В повестке указано, что докладывать по проекту постановления будут вице-спикер палаты, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

О разработке проекта обращения к ООН ранее сообщала Кузнецова в ходе выездного заседания комиссии в Запорожской области. По ее словам, обращение готовится по итогам пятого заседания комиссии и в рамках подготовки промежуточного доклада.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны.