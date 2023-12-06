Захарова указала на молчание в ОБСЕ по гибели журналистов в ближневосточном конфликте

Официальный представитель МИД России отметила, что за два месяца в зоне конфликта погибли более 40 журналистов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на отсутствие реакции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с гибелью журналистов в зоне палестино-израильского конфликта.

"Сорок с лишним журналистов убиты за два месяца в зоне палестино-израильского конфликта, еще там уже дополнительно десяток, по-разному, тяжело ранены. Но одной цифры, что 40 человек журналистов погибли за 2 месяца в зоне конфликта, в принципе, достаточно, чтобы больше никаких аргументов не приводить", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

"В ОБСЕ есть уполномоченный по защите прав журналистов, безопасности, свободе слова и так далее. Вы что-нибудь слышали от этой структуры персонально по какому-то журналисту или в целом по ситуации? <...> Я слышала аргументы фантастические, когда мне говорили: "Подождите, но ведь это же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем же здесь Ближний Восток?" - обрисовала положение официальный представитель МИД России.

Захарова отметила, что "среди убитых и раненых - журналисты, которые представляют средства массовой информации стран ОБСЕ". "А в каком регионе мира они погибли, это, в общем, уже дело второе. <...> Это же чудовищно, когда мы слышим, что "вы знаете, это же не в границах ОБСЕ", - констатировала Захарова.