Матвиенко поздравила Жапарова с 55-летием

Председатель Совета Федерации отметила умение президента Киргизии принимать дальновидные, взвешенные решения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров пользуется заслуженным авторитетом в своей стране и за рубежом, он принимает взвешенные, дальновидные решения в самых непростых ситуациях. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме, направленной президенту республики по случаю его 55-летия.

"Ответственный политический деятель, вы пользуетесь заслуженным авторитетом как у себя на Родине, так и за рубежом, принимаете взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под вашим руководством Киргизская Республика добивается успехов в сферах государственного строительства, экономической, социальной и других", - написала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что сенаторы высоко ценят последовательные шаги президента по укреплению российско-киргизского партнерства и союзничества, расширению межрегиональных связей. "Хотели бы еще раз выразить вам огромную признательность за неизменное внимание к развитию межпарламентского диалога. С большой теплотой вспоминаю недавние встречи в гостеприимном Бишкеке. Дорожу вашим личным вниманием и сложившимися доверительными отношениями", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко убеждена, что такая благожелательная атмосфера будет и дальше способствовать углублению сотрудничества России и Киргизии на благо народов двух стран.

Глава Совфеда пожелала Жапарову крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном посту президента Киргизии.