Лавров 8-9 декабря примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ

У министра иностранных дел РФ также 10 декабря запланировано выступление на Дохийском форуме в Катаре

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8-9 декабря примет участие в работе международного форума по вопросам мира и безопасности "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби. 10 декабря запланировано выступление главы российского дипведомства на Дохийском форуме в Катаре, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8-9 декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в работе 14-го международного форума по вопросам мира и безопасности "Сир-Бани-Яс" в Абу-Даби, - сказала дипломат. - На 10 декабря запланировано его (Лаврова - прим. ТАСС) выступление на 21-м Дохийском форуме в Катаре".

Захарова отметила, что "Сир-Бани-Яс" и Дохийский форум являются авторитетными диалоговыми площадками, на которых проходит обсуждение актуальных международных проблем с участием ведущих политиков, аналитиков, представителей экспертного сообщества из широкого круга стран, в том числе глобального Юга и Востока.

"В своих выступлениях министр иностранных дел России Сергей Лавров изложит российское видение тенденций мирового развития и расскажет о том, как в нашей стране видят новый, более справедливый, демократический миропорядок, свободный от неоколониального влияния. И особое внимание министр уделит проблеме палестино-израильского урегулирования, конечно, и вопросам безопасности на Ближнем Востоке", - информировала Захарова.