ЦИК РФ предложил переизбрать Судакову на посту главы избиркома Забайкальского края

Голосование будет проходить тайно на первом заседании избирательной комиссии региона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России на заседании рекомендовала избирательной комиссии Забайкальского края переизбрать Светлану Судакову на должности председателя избиркома.

В связи с истекающим 10 декабря сроком полномочий нынешнего состава избиркома Забайкалья, 21 ноября 2023 года губернатором региона Александром Осиповым были назначены семь членов комиссии нового состава, в их числе была Судакова, 23 ноября заксобранием края назначены остальные семь членов избиркома нового состава.

"Предложить избирательной комиссии Забайкальского края кандидатуру Судаковой Светланы Викторовны <…> для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Забайкальского края", - говорится в принятом ЦИК РФ проекте постановления.

По закону председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК РФ. Состав членов избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса переизбирается раз в пять лет.