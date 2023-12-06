Путин прибыл с визитом в ОАЭ

По окончании рабочей программы в Абу-Даби президент РФ отправится в Эр-Рияд

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, встреча начнется с участием делегаций, позднее лидеры продолжат общение тет-а-тет.

По окончании рабочей программы в Абу-Даби Путин отправится в Эр-Рияд. Там у него запланированы переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ушаков отмечал, что президент России приедет в ОАЭ и Саудовскую Аравию с подарками, как предусматривается протоколом и традицией визитов такого рода.

В предыдущий раз Путин был в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии в октябре 2019 года.