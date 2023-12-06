Песков заявил, что Украина сейчас "явно в тяжелом положении"

Пресс-секретарь президента РФ предположил, что на онлайн-саммите G7 могут обсудить тему Украины

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Тема Украины может быть на повестке оналйн-саммита "Большой семерки", к участию в котором приглашен украинский президент Владимир Зеленский, поскольку Украина сейчас в тяжелом положении, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас", - сказал Песков журналистам, говоря о возможных темах для обсуждения на онлайн-саммите G7.