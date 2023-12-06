Песков заявил, что сокращение западной помощи Киеву не связано с переговорами

Пресс-секретарь президента отметил, что для России главное - достичь своих заявленных целей

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Сокращение западной помощи Киеву не связано с возможностью начала переговоров, для России главное - достичь своих заявленных целей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это никак не связано", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поступало ли предложение от Киева к переговорам с учетом сокращения западной помощи Украине.

"Еще раз повторяю, для нас главное - достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", - добавил он.