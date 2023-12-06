Захарова назвала лицемерием слова генсека НАТО о "задаче" не допустить столкновения с РФ

По словам дипломата, "это какая-то шарада для отвлечения внимания"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о "задаче" Североатлантического альянса не допустить столкновения с Россией.

"Все, о чем говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача - не допустить прямого столкновения [с РФ] - это все лицемерие. Это все игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания. Я думаю, для того, чтобы как-то обелить режимы, которые входят в НАТО в качестве государств, перед лицом их избирателей, говоря о том, что они ни при чем, что они не участники, что они просто помогают киевскому режиму", - отметила дипломат на брифинге.