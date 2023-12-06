ЦИК проведет 8 декабря заседание, посвященное старту президентской кампании

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее сообщил, что СФ на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ на 17 марта 2024 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ планирует провести 8 декабря заседание, посвященное старту президентской кампании. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, всех коллег в регионе, будьте готовыми 8 [декабря] проводим наше официальное заседание, первое официальное заседание в новом зале, отремонтированном, посвященное старту президентской кампании, со всеми вытекающими последствиями", - сказала Памфилова.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что СФ на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Он также пояснил, что 7 декабря начинается срок, в течение которого СФ по закону может назначить выборы президента.

Вступление в силу постановления Совета Федерации о назначении даты выборов президента РФ фактически даст старт избирательной кампании, ранее пояснял ТАСС Клишас. Постановление должно быть принято большинством голосов от общего числа сенаторов и должно быть опубликовано в СМИ не позднее чем через пять дней со дня принятия. По словам главы комитета, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.