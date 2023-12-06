МИД РФ: неявка Армении на ассамблею ОДКБ не повлияет на решение о ПВО организации

Замглавы дипведомства Александр Панкин отметил, что физическая неявка не сильно тормозит процессы согласования другими странами-членами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Отсутствие армянской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) не повлияет на принятие решения о создании единой системы противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Их физическая неявка на участие не сильно тормозит процессы согласования другими странами-членами <…> принятия коллективных вот этих документов, к которым они <…> во многих случаях и присоединяются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, повлияет ли неучастие армянской стороны в ассамблее ОДКБ на планы создания единой системы ПВО.

Ранее стало известно о том, что спикер парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ, которое состоится 19 декабря в Москве.