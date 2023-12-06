Захарова назвала неликвидом бронемашины Bastion, которые Франция поставит Армении

Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus, а также рассмотрит возможность заключения контракта на поставку артиллерийских систем Caesar

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бронемашины Bastion, которые Франция поставит Армении, являются неликвидом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Франции и вот этих вот бронемашин Bastion - это неликвид. Это очевидно даже из ситуации, разворачивающейся в контексте специальной военной операции, я подробно это комментировала на брифинге 22 ноября", - сказала она.

"Если бы, кстати говоря, очень многие средства массовой коммуникации и информации, к сожалению, имеющие отношения с нынешними властями в Армении, не подавали эту информацию искаженно и не занимались бы антижурналисткой деятельностью, а давали бы возможность народу своей страны ознакомиться с цитатами и прямой речью, наверное, может быть, было бы понятнее, что, действительно, в очередной раз, к сожалению, народу Армении со стороны Запада подсовывается фальшивка. Почему фальшивка? Потому что вот эта сборная "солянка" из военной техники производства разных стран никогда не способствовала повышению обороноспособности. Это же очевидно", - добавила Захарова.

Дипломат также прокомментировала заявление замминистра обороны республики Грачья Саркисяна о том, что Армения не собирается подавать в суд на РФ из-за того, что не получила оплаченное оружие, проблема должна быть решена в атмосфере партнерства. "Теперь по поводу того заявления Министерства обороны Армении, которое вы процитировали, о необходимости решать проблемы в атмосфере партнерства, мы можем только это приветствовать. Как [мы] понимаем, у министерства обороны Российской Федерации аналогичный настрой", - сказала она.

Армянское государственное агентство Арменпресс со ссылкой на внутренний документ Сената Франции информировало, что Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus, а также рассмотрит возможность заключения контракта на поставку артиллерийских систем Caesar. По данным агентства, в Армению уже поставлены 24 бронемашины, еще 26 поступят позже, сейчас они находятся на стадии производства.