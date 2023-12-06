Путин поблагодарил президента ОАЭ за участок для строительства православного храма

Говоря о гуманитарном сотрудничестве двух стран, российский лидер констатировал, что развиваются туристические обмены

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за предоставление участка для строительства православного храма в этой стране.

"Мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал Путин на двусторонних переговорах.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве двух стран, Путин констатировал, что развиваются туристические обмены. "В прошлом году почти миллион туристов из России, 900 тыс. с небольшим, посетили Арабские Эмираты", - сказал он. Российский лидер также отметил, что в ОАЭ открылась русская школа.