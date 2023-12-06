Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ ситуацию на Украине и в Палестине

Главуа государства высоко оценил усилия Объединенных Арабских Эмиратов по стабилизации ситуации в мире

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в горячих точках, в том числе на Украине, а также палестино-израильский конфликт.

"Конечно, мы обсудим с вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего, конечно, в палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса", - сказал Путин.

В целом он высоко оценил усилия ОАЭ по стабилизации ситуации в мире. "ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянный членом Совета Безопасности ООН", - подчеркнул российский лидер.