МИД РФ указал на сложности с оказанием услуг в ФРГ после закрытия консульств

По словам консульского департамента российского дипведомства, принимаются меры, "направленные на оптимизацию работы по консульскому обслуживанию в новых условиях"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МИД РФ после закрытия российского генконсульства во Франкфурте-на-Майне с 1 декабря предупредил о возможных задержках в оказании консульских услуг на территории Германии.

"Принимая во внимание ограниченные штатные возможности загранучреждений на фоне многочисленности диаспоры соотечественников, проживающих в Германии, на начальном этапе не исключено некоторое увеличение времени ожидания на прием к консулу", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульского департамента российского дипведомства. Там подчеркивается, что в настоящее время принимаются меры, "направленные на оптимизацию работы по консульскому обслуживанию в новых условиях".

В этой связи в МИД РФ рекомендовали гражданам заблаговременно ознакомиться с правилами подачи документов для получения консульских услуг на сайтах загранучреждений, внимательно готовить представляемые документы, предварительно направлять тексты документов через специализированные консульские порталы.

"Подобный подход позволит избежать неоднократного обращения к консулу по одному и тому же вопросу, сократит время ожидания в очереди на прием и позволит существенно ускорить оформление требуемых документов при личном посещении консульства", - отмечается в сообщении.

О закрытии генконсульств

Ранее в 2023 году закрылись генеральные консульства России в Гамбурге и Лейпциге - с 1 ноября, а также в Мюнхене - с 20 ноября. Как пояснили в МИД РФ, консульские округа закрытых консульских учреждений вошли в состав посольства РФ в Берлине (бывшие генконсульства в Гамбурге и Лейпциге) и генерального консульства России в Бонне (бывшие генконсульства в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне).

"Обращаем внимание, что действующее законодательство не ограничивает граждан в праве выбора консульского учреждения привязкой их места жительства к консульскому округу того или иного загранучреждения, - указали в МИД РФ. - За требуемым консульским документом (паспортом, доверенностью, свидетельством ЗАГС и т.д.) российский гражданин может обратиться в любое удобное для него загранучреждение, в том числе и в соседних странах".

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ФРГ по собственной инициативе закрыла генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде в рамках курса на разрыв российско-германских отношений. В мае Берлин уведомил Москву о необходимости до конца года прекратить работу четырех из пяти генконсульств РФ на германской территории.