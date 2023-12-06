Песков: истребители Су-35С ВКС РФ сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби

По словам пресс-секретаря главы российского государства, самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России сопровождали борт президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса. Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешении от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", - сказал Песков.

Он отметил, что в целом самолеты Су-35 хорошо известны в регионе и самих ОАЭ, к этим машинам традиционно проявляют повышенный интерес.