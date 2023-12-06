Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран

Сейчас подобные меры регулируются указом главы государства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении нормы, которые законодательно закрепляют право президента РФ вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран.

Соответствующие нормы оформлены как поправки ко II чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов.

Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

О положениях закона

Согласно принятому документу, который расширяет полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств, глава государства вправе устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных государств, либо контролируемых недружественными государствами.

Так, глава государства получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств. Президент получит полномочия вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

Глава государства также получит полномочия по установлению особенностей создания, реорганизации, ликвидации и правового положения российских юрлиц, в том числе в части раскрытия информации об их деятельности и совершения сделок, установлению особенностей правового положения эмитентов и профучастников рынка ценных бумаг и учета информации о ценных бумагах. Полномочия президента РФ расширятся за счет возможности устанавливать особый (специальный) порядок валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентов и нерезидентов (включая приобретение и отчуждение иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг резидентами и нерезидентами, ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг).

Президент РФ также получит право вводить особый (специальный) порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для РФ, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

Нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.