Путин и Раиси 7 декабря обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике

Президенты России и Ирана также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"7 декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи "планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику".

Помимо этого, "имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам", добавили в пресс-службе.

В предыдущий раз Путин и Раиси встречались в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там у лидеров состоялись двусторонние переговоры, в ходе которых, в частности, отмечалось, что позиции Москвы и Тегерана по многим международным вопросам близки или совпадают, а сотрудничество двух государств продолжает развиваться по всем направлениям.