Парламентарии РФ призовут ООН дать оценку преступлениям Украины в отношении детей

Также депутаты Госдумы и сенаторы призовут всемирную организацию взаимодействовать с российской парламентской комиссией по расследованию этих преступлений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и сенаторы призовут ООН и парламенты стран мира дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей, а также взаимодействовать с российской парламентской комиссией по расследованию преступлений Киева против детей. Это следует из проекта обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением Украиной положений конвенции о правах ребенка.

"Депутаты Госдумы и сенаторы РФ обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействовать со сформированной Федеральным собранием РФ парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта", - указывается в документе, размещенном в думской электронной базе.

Проект обращения был внесен на рассмотрение Думы вице-спикером палаты Анной Кузнецовой и комитетом Госдумы по международным делам. Как сообщил журналистам глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комитет поддержал проект обращения, предложив "вынести его на рассмотрение пленарного заседания Госдумы 7 декабря, синхронно с Советом Федерации".

О разработке проекта обращения к ООН ранее сообщала Кузнецова в ходе выездного заседания в Запорожской области парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. По ее словам, обращение готовилось по итогам пятого заседания комиссии и в рамках подготовки промежуточного доклада.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.