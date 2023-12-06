Патрушев прилетел с визитом в Шри-Ланку

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, там состоятся российско-ланкийские консультации по безопасности

ТАСС, 6 декабря. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, там состоятся российско-ланкийские консультации по безопасности.

В предыдущий раз секретарь Совбеза посещал Шри-Ланку в ноябре 2021 года. Тогда Патрушев провел традиционные консультации по безопасности со своим коллегой Камалом Гунаратне и с президентом республики Готабаем Раджапаксом. Тогда же Патрушев доставил на Шри-Ланку партию вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

Сейчас в эту страну секретарь Совбеза прилетел из Мьянмы, где накануне провел консультации по безопасности с главой МИД Я Пьи. В тот же день Патрушев встретился с премьер-министром республики Мин Аун Хлайном, с которым обсудил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.