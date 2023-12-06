Матвиенко предложила президентам нотариальной палаты и палаты адвокатов переименоваться

Председатель Совета Федерации считает, что президент в России должен быть один

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает слишком громким название должностей руководителей Федеральной палаты адвокатов России и Федеральной нотариальной палаты - президент. По ее мнению, президент в России должен быть один.

"У нас присутствуют президенты палаты адвокатов и палаты нотариусов. Я хотела, кстати, спросить: не громковато - президент? Я считаю, что в России должен быть один президент. Может, как-то по-другому называться?" - обратилась Матвиенко к главам нотариальной палаты и палаты адвокатов, добавив, что "есть другие не менее знаковые названия".