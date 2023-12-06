Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию с Алжиром о выдаче преступников

Согласно документу, под влекущим выдачу преступлением подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран влекут наказание в виде лишения свободы "на срок не менее одного года или более тяжкое наказание"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию между Россией и Алжиром о взаимной выдаче преступников. Текст размещен в думской электронной базе.

"Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящей конвенции выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу", - говорится в документе. Конвенция была подписана 15 июня 2023 года в Москве.

Под влекущим выдачу преступлением подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран влекут наказание в виде лишения свободы "на срок не менее одного года или более тяжкое наказание". Если запрос на выдачу был направлен в отношении осужденного и разыскиваемого для исполнения приговора лица, выдача может быть осуществлена только в случае, если неотбытый срок наказания составил не менее шести месяцев, хотя возможны исключения по договоренности сторон. Предусмотрен также порядок направления запросов и их заверения.

В конвенции указано, что в случае, если речь идет о налогово-финансовых преступлениях, то в выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что законы одной из сторон не предусматривают такой же вид налогов или сборов.

Документом закреплен и перечень оснований для отказа в выдаче. Она не может быть осуществлена, если лицо, указанное в запросе, является гражданином запрашиваемой стороны, если, по мнению одной из стран, выдача может причинить ущерб ее суверенитету, безопасности и публичному порядку, если лицо уже осуждено или оправдано судом в запрошенном государстве или при истечении срока давности дела. Также сторона может отказать в выдаче, если посчитает, что запрашиваемое лицо преследуется в связи с его расовой, религиозной, половой или национальной принадлежностью, политическими убеждениями. Лицо не может быть выдано для проведения смертной казни.