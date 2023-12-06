Путин прилетел с визитом в Саудовскую Аравию

Президент РФ проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Российский лидер прилетел в Эр-Рияд, когда уже стемнело - до этого сегодня Путин нанес визит в Объединенные Арабские Эмираты. Президент РФ спустился по трапу самолета, обменялся многочисленными рукопожатиями и кратко побеседовал с встречающей делегацией, после чего сел в автомобиль и отправился на переговоры в королевский дворец Аль-Ямама.

Как сообщалось ранее, на встрече планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север - Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.