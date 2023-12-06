Пушилин назначил Максима Захарова и.о. главы Минэкономразвития ДНР

Захаров ранее занимал пост заместителя главы ведомства

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил бывшего первого замминистра экономического развития ДНР Максима Захарова исполняющим обязанности министра, следует из текста указа, размещенного на сайте главы.

"Назначить Захарова Максима Евгеньевича исполняющим обязанности министра экономического развития Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте указа.

Как уточнили агентству в пресс-службе регионального Минэкономразвития, ранее Захаров был первым заместителем министра.

4 декабря Пушилин освободил от исполнения обязанностей министра экономического развития региона Владимира Зверкова и назначил его на пост заместителя председателя правительства ДНР. Зверков до лета 2022 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации, в августе назначен на должность первого заместителя министра экономического развития ДНР. В ноябре 2022 года возглавил региональное министерство.