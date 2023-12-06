В постпредстве РФ заявили, что агония режима Зеленского очевидна всем

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, соратники украинского президента уже начали борьбу за власть

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Режим украинского президента Владимира Зеленского находится в агонии, все его соратники уже начали борьбу за власть. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

"Примечательно, что агония киевского режима и его фюрера уже настолько становится очевидной, что его соратники, как пауки в банке, затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от своего лидера", - сказал он.

Полянский отметил, что буквально за последние недели "только ленивый из окружения Зеленского" не предупредил СМИ о том, что на Украине "формируется жесткая диктатура, процветает коррупция, допускаются фатальные военные просчеты и вообще все идет туда, куда не надо". При этом он подчеркнул, что Россия об этом говорит уже давно.