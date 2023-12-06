Путин: ничто не может помешать развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии

Как напомнил президент РФ, СССР был одним из первых, кто признал независимое государство Саудовскую Аравию

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений", - сказал российский лидер на переговорах с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие", - добавил глава российского государства.

Президент РФ напомнил, что СССР был одним из первых, кто признал независимое государство Саудовскую Аравию. "Это было почти сто лет назад", - отметил он. "Во всяком случае, мы с уважением отнеслись к воле подданных Саудовской Аравии самостоятельно строить свое будущее", - подчеркнул Путин.

При этом он указал на то, что на протяжении этого периода времени отношения двух стран складывались по-разному. "За это время многое было в наших отношениях. Но за последние семь лет отношения приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было, и это достигнуто в результате мудрой политики вашего отца, хранителя двух святынь короля Саудовской Аравии при вашем непосредственном прямом участии", - сказал президент РФ.

Российский лидер заявил, что у двух стран стабильные отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях.