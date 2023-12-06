Медведев провел совещание по гражданским и оборонным проектам Курчатовского института

Как отметил зампред Совбеза, национальный исследовательский центр является важным учреждением, "которое занимается массой вопросов"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев посетил Курчатовский институт и провел в нем совещание, на котором обсуждались проекты института в гражданской и оборонной сферах.

"Мы сегодня работаем на площадке национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Очень важное наше учреждение, которое занимается массой вопросов", - сказал политик, открывая совещание, кадры с которого он разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные с производственной деятельностью. Имею в виду проекты, которыми Курчатовский институт занимается на протяжении десятилетий, занимается успешно - как в гражданской сфере, так и в сфере оборонных технологий", - предложил Медведев.