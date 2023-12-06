Переговоры Путина и кронпринца Саудовской Аравии продолжаются три часа

Встреча проходит в королевском дворце Аль-Ямама

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд общаются уже три часа. Встреча проходит в королевском дворце Аль-Ямама.

Открывая переговоры, российский лидер предложил обсудить развитие двусторонних отношений стран и обменяться мнениями по ситуации в регионе. Кроме того, Путин пригласил Мухаммеда бен Сальмана посетить РФ - кронпринц принял приглашение.

Как сообщалось ранее, на переговорах планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север - Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.