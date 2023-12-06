Путин и наследный принц Саудовской Аравии завершили переговоры

На встрече во дворце Аль-Ямама речь, в частности, шла о развитии двусторонних отношений стран

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда завершились.

На встрече во дворце Аль-Ямама речь шла о развитии двусторонних отношений стран, также российский лидер предложил обменяться мнениями по ситуации в регионе. Кроме того, Путин пригласил Мухаммеда бен Сальмана посетить РФ - кронпринц принял приглашение.

Путина в Эр-Рияде ждал теплый прием и уже традиционное для встреч с наследным принцем "братанское" рукопожатие. Президент России прибыл в Эр-Рияд сегодня вечером, он прилетел из Абу-Даби.

По завершении беседы кронпринц проводил российского президента до машины. По Эр-Рияду, как и всегда по время зарубежных визитов, Путин передвигался на отечественном авто - представительском Aurus. По пути из зала переговоров у Путина и Мухаммеда бен Сальмана была возможность обменяться заключительными репликами, а непосредственно перед выходом из дворца они вновь с улыбкой пожали друг другу руки.

"Большое спасибо за визит, господин президент. И желаю вам хорошей дороги", - обратился к гостю саудовский принц, на что Путин ответил словами благодарности.